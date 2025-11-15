Павло Коростильов (крайній праворуч) став третім на Мундіалі в Єгипті

Львів'янин Павло Коростильов став медалістом чемпіонату світу з кульової стрільби у Єгипті, повідомляє пресслужба НОК України. У стрільбі з малокаліберного пістолета (25 м) 28-річний спортсмен виборов бронзу.

Коростильов набрав 573 бали, 17 разів влучивши в яблучко. Для Павла ця нагорода стала вже одинадцятою на світових першостях (у його доробку чотири золота, два срібла й чотири бронзи).

Коростильова на 3 пункти його випередили Адріан Шауб та Чхо Йон Че, однак швейцарець потрапив у ціль 18 разів, а кореєць – 15.

Варто зазначити, що окрім Коростильова у змаганнях брали участь ще два українці: Максим Городинець та Володимир Пастернак. Перший з результатом в 567 очок посів 18-те місце, а другий став 31-м (553 бали).

Нагадаємо, бронза Коростильова – третя медаль України на ЧС-2025 зі кульової стрільби. До цього Коростильов у команді з Олегом Омельчуком й Віктором Банькіним здобув бронзу у стрільби з 50 м з малокаліберного пістолету, а Городинець виграв срібло у стрільбі з 25 метрів зі швидкісного пістолета.