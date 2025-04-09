У 2025 році Україна планує запустити усі переговорні кластери щодо вступу до ЄС

Україна виконала понад 80% своїх зобов’язань відповідно до угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це у середу, 9 квітня, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Посадовець взяв участь у 10-му засідання Ради асоціації Україна – ЄС, під час якого повідомив про євроінтеграційний поступ України. Крім того, під час зустрічі представники обговорили порядок денний. Під час обговорення прем’єр-міністр повідомив, що Україна виконала вже 81% своїх зобов’язань в межах Угоди про асоціацію з ЄС.

«Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов’язань», – повідомив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що у 2024 році Україна також досягла прогресу в митній, медичній та фінансовій сферах. За його словами, у 2025 році Україна прагне відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію.

Нагадаємо, у жовтня 2024 року Єврокомісія визнала виконання Україною умов для старту перемовин про вступ до ЄС. Тоді, за прогнозами європейських партнерів, відкриття перших переговорних кластерів з Україною відбудеться вже 2025 року.