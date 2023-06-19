Європейський Союз у четвер, 22 червня, звітуватиме про те, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС, повідомила 19 червня агенція Reuters із посиланням на свої джерела.

Як йдеться в публікації, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну Росії в Україні. Двоє європейських чиновників, що ознайомилися зі звітом, сказали журналістам, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із них зазначив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент звіту зосередиться на позитивних моментах.

«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Ідеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи», – сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності. Як приклад таких справ Reuters називає справу екс-голови Верховного суду Всеволода Князєва.

Окрім боротьби з корупцією, ЄС також вимагає від України провести реформи Конституційного суду і правоохоронних органів, посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалити закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.

Третій чиновник ЄС, знайомий з рекомендаціями Євросоюзу щодо верховенства права для України, додав: «Щодо реформ, то склянка буде наполовину повною, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на цей момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не всі задовільні».

ЄС надав Україні офіційний статус кандидата на членство через чотири місяці після початку повномасштабного російського вторгнення. Звіт, який представлять 22 червня, буде проміжною оцінкою, тоді як офіційну оцінку ЄС зробить у жовтні.