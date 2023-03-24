Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) привітала прогрес у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів в Україні. Про це йдеться в опублікованому звіті GRECO, пише «Європейська правда».

У звіті наводиться оцінка прогресу, досягнутого у виконанні рекомендацій, наданих країні в 2017 році щодо запобігання корупції серед членів парламенту, суддів та прокурорів.

GRECO дійшла висновку, що Україна досягла певних покращень, виконавши задовільно або у задовільний спосіб 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були виконані частково, а сім не були виконані.

«Воєнний час призвів до необхідності запровадження воєнного, надзвичайного стану та коригування пріоритетів. У такому контексті прикметно, що Україна, тим не менш, продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO. Навіть якщо робота ще попереду, як зазначено в цьому звіті, своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку», – йдеться у звіті.

GRECO робить висновок, що поточний рівень виконання рекомендацій більше не є «глобально незадовільним», як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

Група звернулася до України з проханням надати звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій до 31 березня 2024 року.

Сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де відбуваються структурні зміни, що руйнують протидію корупції, або ті, де стан протидії корупції є «глобально незадовільним».