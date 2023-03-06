Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, визначені при отримані нею статусу кандидата. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив на позачерговому засіданні 6 березня, на якому був призначений директор НАБУ.

«З призначенням директора НАБУ ми можемо сказати, що Україна виконала сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість у питанні євроінтеграції і наше прагнення вже цього року перейти до початку перемовин про вступ до ЄС», – наголосив керівник уряду.

Шмигаль також зауважив, що тепер Україна має повністю сформовану та незалежну антикорупційну інфраструктуру.

«Це демонструє відданість нашої команди принципу нульової толерантності до корупції та підтримки антикорупційних інституцій», – наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, одночасно із затвердженням статусу кандидата Брюссель висунув на адресу Києва вимоги щодо проведення реформ, надавши список із семи пунктів.

Якщо бути зовсім точним, то йдеться про сім блоків реформ, виконання яких Євросоюз визначив як умову того, що статус кандидата збережеться:

реформа Конституційного суду; продовження судової реформи; антикорупція, включно з призначенням керівника САП та НАБУ; боротьба з відмиванням коштів; втілення антиолігархічного закону; узгодження аудіовізуального законодавства з європейським; зміна законодавства про нацменшини.

Нагадаємо, Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Досі Кривонос очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ).