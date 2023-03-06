Кабмін призначив директором НАБУ Семена Кривоноса
Семена Кривоноса призначили главою НАБУ на 7 років
Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Досі Кривонос очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ). Про це повідомляє «Українська правда».
Зазначається, що 6 березня Кабмін зібрався позачергово для розгляду лише одного питання – призначення директора НАБУ. Денис Шмигаль рекомендував призначити Кривоноса – уряд підтримав.
Прем'єр також закликав 40-річного Максима Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу.
Директора НАБУ призначають на посаду на 7 років. Першим очільником органу був Артем Ситник. Його повноваження закінчилися у квітні 2022 року.
Семен Кривонос – український держслужбовець, юрист. З 2011 по 2015 роки працював в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. Керував Державною інспекцією архітектури та містобудування (з 20 травня 2021 року).
У розслідуванні «Схем» Кривоноса пов'язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою. Коли Кулеба працював у КМДА, дружина Кривоноса працювала разом з ним. Кривонос зазначив, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.