Семен Кривонос офіційно очолив НАБУ

Кабінет міністрів призначив Семена Кривоноса директором Національного антикорупційного бюро (НАБУ). Досі Кривонос очолював Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ). Про це повідомляє «Українська правда».

Зазначається, що 6 березня Кабмін зібрався позачергово для розгляду лише одного питання – призначення директора НАБУ. Денис Шмигаль рекомендував призначити Кривоноса – уряд підтримав.

Прем'єр також закликав 40-річного Максима Кривоноса призначити заступниками двох його конкурентів, які вийшли у фінал конкурсу.

Директора НАБУ призначають на посаду на 7 років. Першим очільником органу був Артем Ситник. Його повноваження закінчилися у квітні 2022 року.

Семен Кривонос – український держслужбовець, юрист. З 2011 по 2015 роки працював в територіальних органах Міністерства юстиції в Одеській та Київській областях. Керував Державною інспекцією архітектури та містобудування (з 20 травня 2021 року).

У розслідуванні «Схем» Кривоноса пов'язували із чинним заступником голови ОП Олексієм Кулебою. Коли Кулеба працював у КМДА, дружина Кривоноса працювала разом з ним. Кривонос зазначив, що знає Кулебу 8 років, але його нічого не пов’язує з ним професійно.