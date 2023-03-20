До 2024 року паливо планують закуповувати в США

Україна повністю перейде на використання власного урану при виробництві ядерного палива для всіх українських атомних станцій. «Енергоатом» уклав угоду, яка передбачає повне забезпечення урану впродовж 2024-2035 років.

Угоду українська компанія підписала з канадським партнером Cameco, який постачав Україні урановий оксидний концентрат у 2019 та 2021 роках, повідомили у прес-службі Міністерства енергетики в понеділок, 20 березня.

«Згідно з домовленостями "Енергоатом" упродовж 2024-2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському СхідГЗК», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Раніше в «Енергоатомі» повідомили, що планують закуповувати ядерне паливо для українських АЕС в американської компанії Westinghouse до кінця 2023 року. Після того «Енергоатом» планує побудувати завод з виготовлення ядерного палива.