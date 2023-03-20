Україна використовуватиме власний уран для виробництва ядерного палива
Відповідну угоду підписали «Енергоатом» та канадська компанія Cameco, яка раніше постачала уран Україні
Україна повністю перейде на використання власного урану при виробництві ядерного палива для всіх українських атомних станцій. «Енергоатом» уклав угоду, яка передбачає повне забезпечення урану впродовж 2024-2035 років.
Угоду українська компанія підписала з канадським партнером Cameco, який постачав Україні урановий оксидний концентрат у 2019 та 2021 роках, повідомили у прес-службі Міністерства енергетики в понеділок, 20 березня.
«Згідно з домовленостями "Енергоатом" упродовж 2024-2035 років буде повністю забезпечений гексафторидом природного урану, який постачатиметься для збагачення та подальшого використання у виробництві ядерного палива. Також передбачається продаж Канаді урану, який видобувається на українському СхідГЗК», – заявив міністр енергетики Герман Галущенко.
Раніше в «Енергоатомі» повідомили, що планують закуповувати ядерне паливо для українських АЕС в американської компанії Westinghouse до кінця 2023 року. Після того «Енергоатом» планує побудувати завод з виготовлення ядерного палива.