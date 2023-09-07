Через підрив Каховської ГЕС Україна втратила до 40% запасів прісної води. Такий обсяг можна було споживати протягом року, повідомив гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.

«Ми втратили 35-40% запасів прісної води. До підриву було приблизно 18,6 млн кубокілометрів води, зараз у річищі річки залишилося 3-3,5 млн кубокілометра. Воду, що втрачена, Україна могла б споживати протягом року», – сказав Сирота в ефірі національного телемарафону в четвер, 7 вересня, повідомив «Укрінформ»..

Він також повідомив, що зведення тимчасової гідроспоруди, яка має припинити спрацювання Каховського водосховища, потрібно виконати до весняного водопілля. Якщо роботи не буде здійснено, то доведеться чекати ще 1 рік.

Будівництво такої споруди, за словами Сироти, займе 3 місяці.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок цього без доступу до прісної води залишилися жителі Херсонщини та прилеглих районів Дніпропетровщини. Крім того, спрацювання водосховища впливає на водопостачання Запорізької та Миколаївської областей.

Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС і подальших руйнувань та затоплень, загинула 31 людина на неокупованій території України. Кількість жертв на окупованій території невідома дотепер.

Про довгострокові наслідки для України через теракт росіян на Каховській ГЕС читайте у нашому матеріалі.