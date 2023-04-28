Україна й Чехія домовилися про спільне виробництво та ремонт озброєнь
Чехія та Україна спільно вироблятимуть зброю, навчальні літаки та ремонтуватимуть танки
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Україна та Чехія підготували шість ключових проектів спільного виробництва, які стосуються виробництва боєприпасів, зброї, ремонту танків, а також потенційного виробництва навчальних літаків. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у п’ятницю, 28 квітня, на спільній прес-конференції в Києві з президентами України Володимиром Зеленським і президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.
«У нас підготовлено 6 ключових проектів спільного виробництва на базі як українських, так і чеських фірм…. Що стосується конкретних проектів, вони стосуються виробництва боєприпасів, ручної зброї, ремонту танків, наприклад Т-62, а також потенційне виробництво навчальних літаків. Для нас передання технологій і виробництва є пріоритетом для того, щоб це виробництво частково або повністю могло здійснюватися на території України», – сказав він.
Павел наголосив, що кінцевий результат такого виробництва має використовуватися з урахуванням технологій, які є із чеського боку, і з українського.
Президент Чехії також додав, що його країна спрямовує роботу на програму з відбудови Дніпра та Дніпропетровської області та співробітництво у сферах енергетики, економіки, транспортної інфраструктури, житлового господарства.
Президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузана Чапутова прибули до Києва вранці у п’ятницю, 28 квітня.