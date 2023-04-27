Студенти навчатимуться, щоб керувати літаками у ролі другого пілота

Чехія оголосила про виділення 22 млн крон (майже 1 млн євро) на навчання українських пілотів. Країна забезпечить навчанням 20-25 пілотів цивільної авіації, повідомив у середу, 26 квітня, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, пише Czech Radio.

Кошти виділили в межах програми гуманітарної та економічної допомоги Україні. Протягом 2023-2025 країна зобов'язалась виплатити 21 млн євро на потреби України. На навчання у Чехії поїдуть студенти Київського Національного авіаційного університету. За кошти країни вони здобудуть освіту, щоб управляти літаками цивільної авіації у ролі другого пілота.

У чеському МЗС заявили, що такі навчання допоможуть Україні якомога швидше відновити повітряний рух після завершення війни. Нагадаємо, гуманітарні та економічні виплати Чехія ухвалила ще 2022 року.

Нагадаємо, Чехія стала однією з трьох країн, які виступили за гарантії безпеки для України ще до членства НАТО. Окрім Чехії, безпекові гарантії підтримали Польща та Словаччина, які закликали НАТО на найближчому саміті у Вільнюсі чітко окреслити шлях України до Альянсу.