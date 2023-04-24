Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словаччини заявили, що підтримують надання Україні гарантій безпеки ще до вступу країни в НАТО

Чехія, Польща та Словаччина виступили за надання Україні гарантій безпеки ще до того, як вона вступить до НАТО. Там зазначають, що це потрібно зробити одразу після війни, щоб унеможливити нову агресію. Про це йдеться у статті прем'єр-міністрів Польщі, Чехії, Словаччини Матеуша Моравецького, Петра Фіали, Едуарда Гегера у журналі Foreign Affairs, повідомляє «Європейська правда».

Прем'єри вважають, що зараз не надто рано планувати післявоєнні гарантії безпеки України, адже «не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення в Україні, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії».

Вони закликають НАТО на найближчому саміті у Вільнюсі чітко окреслити шлях України до Альянсу – коли і якщо Київ захоче, і коли для цього будуть виконані певні умови.

На їхню думку, якщо Україна до вступу не отримає гарантії безпеки, то в країні «не буде ніяких інвестицій і сталого відновлення, якщо вона не буде здатна захистити себе від майбутньої агресії».

«Зараз настав час для Альянсу окреслити чіткий і надійний шлях до членства України, якщо і коли Київ забажає і коли дозволять умови. А до того часу ми повинні бути готові надати гарантії безпеки, окрім політичних запевнень, які не дозволять Україні раз і назавжди стати «сірою зоною», – кажуть премʼєри.

Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року, після того, як Владімір Путін оголосив про анексію окупованої території України, Зеленський повідомив, що Україна подає заявку в НАТО за прискореною процедурою. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога, і в цьому їй допомагають члени Альянсу.

Минулого тижня під час візиту в Київ генсека НАТО Єнса Столтенберга Зеленський заявив, що Київ очікує від саміту НАТО у Вільнюсі ухвалення пакета гарантій безпеки для України на шляху до членства в Альянсі.

Сам Єнс Столтенберг заявив, що усі держави-члени НАТО погодилися з тим, що Україна зрештою стане його учасницею. Проте зараз основна увага приділяється забезпеченню перемоги країни у війні над агресором Росією.