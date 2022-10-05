Володимир Сальдо, Євген Балицький, Владімір Путін, Дени Пушилін та Леонід Пасічник

Російський президент Владімір Путін у середу, 5 жовтня, «ратифікував» договори про «приєднання» окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької області до Росії. Про це повідомили російські ЗМІ.

Як повідомляється, російський президент підписав закони про ратифікацію «договорів» про приєднання та федеральні конституційні закони про «прийняття» як суб'єктів РФ, як пишуть російські пропагандисти, «ДНР», «ЛНР», Запорізької та Херсонської областей.

Крім того, Путін призначив тимчасовими керівниками окупованих районів так званих «голів» окупаційних адміністрацій Херсонщини — Володимира Сальдо, Запоріжжя — Євгена Балицького, ватажків «ЛНР» — Леоніда Пасічника і «ДНР» — Дениса Пушиліна.

На підписані «укази» президента Росії щодо окупованих територій вже відреагував голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі. Найкращі ліки – ЗСУ, високоточна зброя, офензива. Повернемо до реальності, заберемо все своє», – написав він у Telegram.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні президент України Володимир Зеленський офіційно визнав нікчемними укази президента Росії Владіміра Путіна щодо визнання «незалежними» Криму, Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей.

Так голова держави визнав нікчемними, тобто такими, що не породжують жодних юридичних наслідків, укази президента РФ від 17 березня 2014 року №147, від 21 лютого 2022 року №71, від 21 лютого 2022 року №72, від 29 вересня 2022 року №685, від 29 вересня 2022 року №686, а також будь-які інші рішення, акти та договори, прийняті, видані та укладені на підставі та/або у зв’язку з реалізацією зазначених указів Владіміра Путіна.

Фактично своїм указом президент України підкреслив юридичну неспроможність так званих договорів про «входження» так званих «ДНР», «ЛНР», а також «незалежних» Херсонської та Запорізької областей до складу Росії. Саме їх Владімір Путін підписав з самопроголошеними «головами» цих квазідержавних утворень 30 вересня. Зазначимо, що для територій окупованих Херсонської та Запорізької областей у Кремлі навіть видимість «республік» не створювали.