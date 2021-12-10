Україна пропонує вжити 10 кроків, щоб вийти з «глухого кута» на переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі. Про це повідомляє «Укрінформ».

«Шанс покращити ситуацію ще є. Майбутні різдвяні свята — найкращий час для руху вперед, якщо тільки його знову не буде заблоковано політичним порядком денним або вимогою про так званий "прямий діалог"», – заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк.

За його словами, українська сторона запропонувала запровадити «різдвяне припинення вогню» та закликала Росію розблокувати обмін утримуваними особами, «щоб вони змогли відсвяткувати разом зі своїми родинами та близькими людьми».

Цимбалюк закликав відновити роботу усіх існуючих КПВВ уздовж лінії зіткнення і відкрити два додаткових пункти пропуску біля Золотого та Щастя.

Також пропонується доопрацювати план розмінування, адже «люди заслуговують відчувати себе в безпеці на рідній землі».

Крім того, українська сторона пропонує затвердити додаткові ділянки розведення сил і засобів.