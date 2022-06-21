Україна значною мірою вже нейтралізувала спроможність Росії контролювати Чорне море у північно-західній частині і зірвала її плани щодо контролю над регіоном. Про це йдеться в огляді британської розвідки про війну в Україні за 21 червня.

У ньому нагадують, що 17 червня Україна заявила про ураження російського корабля біля острова Зміїного, ціллю якого «майже точно» став російський буксир «Васілій Бех», що доставляв зброю і особовий склад на острів, і це було перше успішне використання протикорабельних ракет Harpoon, наданих західними партнерами.

«Знищення російського корабля з постачальної місії демонструє труднощі, з якими зіткнулася Росія у спробі підтримувати своїх військових, які окупували Зміїний», – йдеться в огляді.

«Спроможності української берегової оборони значною мірою нейтралізували спроможність РФ встановити контроль над морем і розмістити сили у північно-західній частині Чорного моря. Це підірвало реалізацію початкового оперативного задуму російського вторгнення, що включав створення загрози для Одеської області з моря», – вважають британські розвідники.

Нагадаємо, що вранці 20 червня українські військові завдали удару по бурових установках «Чорноморнафтогазу», які росіяни захопили під час окупації Криму у 2014 році. Відомо також, що там перебували російські військові, є загиблі та пропалі безвісти.