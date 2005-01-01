Україна зняла санкції з російського постачальника антрациту

Україна зняла санкції з російського постачальника вугілля «Южтранс»

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України зняло санкції з російської компанії-постачальника антрациту «Южтранс», яку українські спецслужби підозрювали у фінансуванні «ДНР» і «ЛНР». Відповідне рішення закріплене наказом міністерства від 29 грудня 2017 року, йдеться на сайті відомства.

Водночас, про причини такого рішення не повідомляється.

Зазначимо, що СБУ в 2015 році підозрювала «Южтранс» в участі у незаконній схемі з вивезення вугілля з неконтрольованих територій Донецької і Луганської областей. За даними служби, частина прибутку спрямовувалася на фінансування терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР».

На початку листопада 2017 року Україна ввела санкції проти російської компанії. Вони вступили в дію 9 грудня.

«Южтранс» входить в групу «Південної вугільної компанії», заснованої в 2004 році. Компанія займається розробкою родовищ вугілля марки антрацит, розташованих в Сулино-Садкинському вугленосному районі Східного Донбасу (російської частини Донецького кам'яновугільного басейну).

До цього здійснювала поставки антрациту для низки українських підприємств, серед яких, зокрема, «Донбасенерго».