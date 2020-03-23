На кордоні з Польщею СБУ виявила партію медичних халатів вартістю понад 40 тис. євро

Співробітники СБУ виявили спробу незаконного вивезення з України майже 40 тис. медичних халатів. Вантажівку, яка прямувала до Польщі, зупинили на митному пості «Ягодин» Волинської митниці. Вартість товару майже 42 тис. євро.

«Під час митного огляду транспортного засобу було виявлено майже 40 тис. медичних халатів із нетканого синтетичного волокна. Організатори оборудки намагалися вивезти продукцію за кордон, незважаючи на запроваджені урядом обмеження через епідеміологічну ситуацію в Україні. Вартість затриманої партії становить майже 42 тисячі євро», – повідомили у прес-службі СБУ.

Фото прес-служби СБУ

У межах кримінального провадження, яке розпочали за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів 11 березня тимчасово заборонив експорт з України протиепідемічних засобів задля протидії поширенню коронавірусу Covid-2019.