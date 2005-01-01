Українка вшосте стала чемпіонкою світу з фігурного катання

Чемпіони у парному катанні Олена Савченко та Брюно Массо

У Мілані завершився чемпіонат світу з фігурного катання. Нагадаємо, українські спортсмени були представлені у двох видах програми.

Танцювальний дует Олександра Назарова та Максим Нікітін посіли 15-те місце, повторивши минулорічний результат.

Олександра Назарова та Максим Нікітін

Перемогу у цьому виді змагань прогнозовано здобули французи Габріела Пападакіс та Гійом Сізерон. Другі – американці Медісон Габл та Захарій Донаг’ю. Треті – канадці Кетлін Вівер та Ендрю Поже.

Олімпійські чемпіони Тесса Вертю та Скотт Мойр, а також бронзові призери Майя та Алекс Шибутані у чемпіонаті участі не брали.

Ще один український фігурист, Іван Павлов, не зміг кваліфікуватись до довільної програми. Переміг у змаганнях чоловіків американець Нейтан Чен. Другий – японець – Шома Уно. Третім став росіянин Михаїл Коляда. Олексій Биченко, який раніше виступав за Україну, а тепер представляє Ізраїль, став четвертим.

Іван Павлов

Ще одна колишня українська фігуристка Олена Савченко, яка зараз представляє Німеччину, вшосте в кар'єрі стала чемпіонкою світу з фігурного катання. Разом із партнером Бруно Массо вона перемогла у змаганнях спортивних пар. Олімпійські чемпіони виграли як коротку програму, так і довільну і за сумою балів встановили новий світовий рекорд - 245,84. Таким чином, Савченко вшосте стала чемпіонкою світу. П'ять попередніх золотих медалей вона виграла в парі з Робіном Шолкови.

Другі - Євгенія Тарасова/Володимир Морозов (Росія), треті - Ванесса Джеймс/Морган Сіпре (Франція). Українські фігуристи в цьому виді програми представлені не були.

У змаганні жінок перемогла канадка Кейтлін Осмонд, срібло та бронзу здобули японки Вакаба Хіґучі (Японія) та Сатоко Міяхара. Фаворитка змагань, олімпійська чемпіонка з Росії Аліна Загітова тричі впала у довільній програмі. Нагадаємо, що через травму українська фігуристка Анна Хниченкова пропустила чемпіонат світу.