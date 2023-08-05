Рятувальники працюють у грузинському курортному селищі Шові після зсуву ґрунту, який стався 3 серпня і вже призвів до загибелі 12 людей

У Грузії внаслідок зсуву ґрунту загинула громадянка України, пошуки її дитини продовжуються. Про це в суботу, 5 серпня, повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Згодом стало відомо, що загиблою виявилася журналістка Аліна Поліковська, яка перебувала там з чоловіком і трьома дітьми.

«Внаслідок зсуву ґрунту в селищі Шові загинула українка. Тривають пошуки її дитини, яка також перебувала в місці трагедії», – повідомили у дипломатичному відомстві у коментарі LIGA.net.

Там додали, що українське посольство в Грузії встановило зв'язок з рідними загиблої та взаємодіє з грузинською владою для підготовки репатріації тіла. Паралельно МЗС перевіряє, чи не було інших українців у селищі Шові.

Як повідомила журналістка Ольга Артюшенко, загиблою виявилася медійниця Аліна Поліковська. З профілю загиблої в Facebook відомо, що вона народилася в Ніжині на Чернігівщині, працювала на телеканалі «Україна» і проживала в Нідерландах.

«Аліна Поліковська загинула. В Грузії. Вона була там з чоловіком та трьома дітьми. Зсув. 30 років, кажуть, нічого такого там не було. Її знайшли. Їх – ще ні», – написала Артюшенко у Facebook.

Вдень 3 серпня у грузинському курортному селищі Шові відбувся зсув ґрунту. Станом на 5 серпня понад 20 осіб вважаються зниклими безвісти, кількість загиблих зросла до 12. Вдалося евакуювати 210 людей.