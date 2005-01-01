Українська активістка Femen накинулась на президента Чехії Мілоша Земана

У Чехії на президента країни Мілоша Земана, який прийшов на виборчу дільницю, аби проголосувати на президентських виборах, що стартували 12 січня, накинулась напівгола активістка руху Femen.

Перед тим, як охоронці президента повалили активістку на підлогу, вона викрикнула «Земан – путінська шльондра». Ця ж фраза була написана у неї на грудях, повідомило агентство «Reuters».

Охоронці одразу вивели Земана з приміщення, але він повернувся через декілька хвилин, щоб проголосувати.

За інформацією, активісткою була українка Анжеліна Діаш, що влаштовувала акції протесту у магазині Roshen.

В Чехії 12 січня проходять президентські вибори, які триватимуть два дні.