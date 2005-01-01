Оголена активістка Femen спробувала поцупити фігурку немовляти Ісуса з вертепу у Ватикані

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 11:514030

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Оголена активістка Femen спробувала поцупити фігурку немовляти Ісуса з вертепу у Ватикані
фото Reuters

Оголена активістка угруповання Femen намагалася вкрасти фігурку немовляти Ісуса з вертепу у Ватикані, повідомило агентство «Reuters». Це вже друга акція, яка відбулася під час різдвяних заходів у Ватикані в період 24-25 грудня.

Жінка перестрибнула через паркан і кинулася до вертепу з криком «Бог – це жінка». У неї на спині був напис з цими ж словами.

Ватиканський жандарм встиг зупинити активістку і затримати за дві години до того, як Папа Римський виступив з різдвяною промовою перед 50 тисячами людей.

На сайті Femen повідомляється, що «секстремістку» звуть Аліса Виноградова. Повідомляється, що мета руху, заснованого в Україні – «повна перемога над патріархатом».

На цій акції також затримали українську журналістку Анастасію Товт.

Це вже не перша така акція Femen у Ватикані. На Різдво 2014 року активістці вдалося поцупити фігурку, після цього жінку затримали.

До слова, під час різдвяної меси в 2017 році активістки провели ще одну акцію. Учасниці акції вимагали легалізації абортів, а також публічного розслідування випадків сексуального насильства серед представників католицького духовенства. Вони закликали підтримати ці вимоги представників усіх релігійних конфесій.

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