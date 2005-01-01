У Ватикані затримали журналістку видання «Страна» за зйомку акції Femen

Журналістку Анастасію Товт затримали у Ватикані

У понеділок, 25 грудня, у Ватикані поліція затримала журналістку українського видання «Страна» Анастасію Товт, яка виконувала редакційне завдання: знімала на свій мобільний телефон акцію активісток Femen, яку ті провели під час різдвяної меси.

Згідно з повідомленням видання, Товт надіслала відео в редакцію, після чого більше не виходила на зв’язок.

Згодом у мережі з’явилося фото, на якому видно, що журналістку затримала поліція. Окрім того, в інтернеті з’явилося і відео затримання Товт. Телеканал Euronews оприлюднив сюжет про те, як на площі Сан П’єтро у Ватикані правоохоронці затримали напівоголену учасницю Femen. В кінці відео видно, що 2 правоохоронців також відводять журналістку «Страни», яка знімала репортаж.

Нагадаємо, в понеділок активісти обплювали та брутально прогнали головного редактора «Страни» Ігоря Гужву.