З різдвяної шопки у центрі Львова вкрали фігурку Ісуса

СуспільствоНазарій Тузяк, 22 грудня35177

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З різдвяної шопки у центрі Львова вкрали фігурку Ісуса
фото «Муніципальної варти»
Крадіжку фігурки Ісуса зафіксували на відеокамери

Із різдвяної шопки на пл. Ринок біля Ратуші вкрали дерев'яну фігурку Ісуса. Про інцидент повідомили 22 грудня на офіційній сторінці «Муніципальної варти».

Там також зазначили, що завдяки записам із камер відеоспостереження правоохоронцям вдалося знайти зловмисника і повернути фігурку Ісуса на місце.

«Вкрали Ісусика. Колиску із ним ніс у руках чоловік. А поцупив її з шопки на площі Ринок перед Ратушею. Навіщо він це зробив – невідомо. Та камера відеоспостереження це зафіксувала і диспетчери Центру безпеки міста одразу ж повідомили про це черговий патруль», – йдеться у повідомленні на офіційній сторінці «Муніципальної варти» у Facebook.

Правоохоронці оперативно повернули дерев'яну фігурку Ісуса у різдвяну шопку (фото «Муніципальної варти»)

Муніципалам вдалося з'ясувати, що зловмисник заніс дерев'яну фігурку у під'їзд будинку на пл. Ринок. На місце події викликали патрульну поліцію і під час обшуку будинку виявили викрадену фігурку.

Зазначимо, різдвяну шопку у Львові офіційно відкриють у суботу, 23 грудня.

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