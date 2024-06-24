Юлія Сенюк озвучила одну з колег героїні Мії Гот, також акторку

Українка Юлія Сенюк, більш відома як Джозефіна Джексон, зірка «кіно для дорослих», долучилася до українського дубляжу найпровокативнішого фільму цього літа «МаХХХін», що стартує в кінотеатрах вже 4 липня.

«Трилер і горор – це мої улюблені жанри кіно. Особливо якщо це, як у “МаХХХін”, – поєднання одного й іншого. Ці жанри змушують мене справді понервувати і тримають весь час в напрузі та фокусі. Мені подобається пришвидшене серцебиття під час перегляду – люблю коли “лоскочать нерви”. Завжди страшно за героїв, ставлю себе на їхнє місце і проживаю страшні моменти разом із ними», – розповідає Юлія Сенюк. І додає, що окремий бонус для неї у жанрах горору і трилеру – це коли стрічка заснована на реальних подіях. І саме такою стрічкою є «МаХХХін».

Події «МаXXXін» розгортаються у середині 1980-х. Головна героїня Максін Мінкс (Міа Гот) – акторка «фільмів для дорослих», що мріє стати зіркою справжнього, а не «дорослого» кіно. І ця мрія вже майже здійснилася, адже дівчина отримала свою першу головну роль у горорі. Та раптом саме її життя перетворюється на горор, оскільки на Максін розпочинає полювання загадковий маніяк-убивця на прізвисько Нічний ловець, що переслідує молодих акторок по всьому Лос-Анджелесу. Окрім безпосередньої загрози її життю, переслідувач може також викрити зловісне минуле Максін і цим цілковито знищити її кар’єру у Голлівуді. То на що ж вона здатна піти, аби захистити себе і свій шанс на омріяну славу?

Нічний ловець з цього фільму має реального прототипа з таким саме прізвиськом. Night Stalker – так у ЗМІ прозвали маніяка Річарда Раміреза, котрий у середині 1980-х тероризував Каліфорнію та вбив щонайменше тринадцять людей (це число його вбивств, доведених у суді, та в реальності воно могло бути значно більшим). Щоправда, справжній Нічний ловець не «спеціалізувався» виключно на молодих акторках і нападав на абсолютно різних людей. Проте й у фільмі режисера Тая Веста його історія показана через художнє переосмислення.

Оскільки у фільмі «МаХХХін» багато уваги приділяється як залаштункам «великого» Голлівуду, так і кінобізнеса «для дорослих», то ідея долучити до українського дубляжу акторку, котра насправді знається на цьому бізнесі, є цілком логічною. Юлія Сенюк озвучила одну з колег героїні Мії Гот, також акторку.