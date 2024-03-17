Джозефіна Джексон взяла участь у фотосесії з пораненими військовими для календаря, кошти від продажу якого передадуть для протезування військових

Порноакторка Юлія Сенюк із Львівщини, яка відома під псевдонімом Джозефіна Джексон, взяла участь у проекті для допомоги українським військовим, які втратили кінцівки і потребують фінансування. Вона знялась у фотосесії з пораненими військовими для благодійного календаря.

На своїй сторінці у Instagram Джозефіна Джексон опублікувала відео з бекстейджу та розповіла про проект. Вона взяла участь у фотосесії з пораненими військовими, щоб створити календар, кошти від продажу якого передадуть для реабілітації та протезування військових.





«Чому саме театр і костюми, спитаєте ви? А тому, що ми всі вже бачили наших хлопців у військовій формі, або ж у центрах реабілітації, що є дуже заїждженою і не цікавою темою, тому більшість з вас просто оминає це стороною. А таке перевтілення відкриває їх з зовсім іншої сторони - вишукані, елегантні, красиві джентльмени. Це дає їм більше впевненості у собі і відчуття самодостатності. Саме такі емоції ми повинні дарувати їм , а не жаль і сльози…», – написала акторка.

29-річна Джозефіна Джексон (Юлія Сенюк) родом із Золочева, що на Львівщині. Жінка є відомою порноакторкою та під час повномасштабного вторгнення допомагає українським військовим, зокрема зараз збирає один мільйон гривень для Центру складного ендопротезування, остеоінтеграції та біоніки.