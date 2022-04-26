ВВП Росії відновиться після санкцій за 10 років, зростання ВВП України вийде на довоєнний рівень за п'ять років, незважаючи на сильніше падіння. Про це повідомили аналітики з впливової агенції S&P Global Market Intelligence.

Прогнозується, що за наявних зараз санкцій, економіка РФ у 2022 році впаде на 11,1%, а мінімальне зростання очікується лише у 2024 році – на 1,6%. До 2026 року ВВП Росії зросте на 1,9%, йдеться у прогнозі.

ВВП України цього року скоротиться на 45,7%, прогнозують аналітики. Проте відновлюватись українська економіка буде швидше, ніж російська, і повернеться на довоєнний рівень за п'ять років.

Загалом же, зростання глобального ВВП у 2022 році уповільниться до 3,2% порівняно з 5,8% у 2021 році. Прогноз знижений на 0,1% через слабше зростання економіки США на початку 2022 року.

Зростання економіки США уповільниться з 5,7% минулого року до 3% у 2022 році та до 2,8% у 2023 році.