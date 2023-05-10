Мітинги відбулися більше ніж в 50 містах 27 країн планети

З 6 до 8 травня громадська організація «Армія громад України» провела серію мітингів #UnitedWeWin. Заходи влаштували, зокрема, щоб подякувати демократичним країнам світу за підтримку України у війні проти Росії. Про це громадська організація «Армія громад України» повідомляє на своїй Facebook-сторінці.

Мітинги відбулися більше ніж в 50 містах 27 країн планети, зокрема, в Стокгольмі, Кракові, Парижі, Любляні та Стамбулі. Під час подій звучали слова подяки країнам за підтримку України. Також учасники заходу вимагали припинити геноцид РФ в Україні і покарати російських військових злочинців.

«День пам’яті і примирення 8 травня цього року пройшов з очікуванням великих змін в геополітиці Євразійського континенту. Російська агресія в Україні, яка вже продовжується 9 років, виходить на фінішну пряму. Все більше країн по світу стають на підтримку України в цій війні, а отже має буде встановлено мир через перемогу України», – зазначили в громадській організації.

Учасники мітингів мали із собою прапори України та плакати із різноманітними надписами, зокрема Russia is a terrorist state. Також мітингарі наголосили на темі вбивст Росією українських дітей, показали їхні фото.