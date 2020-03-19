Українська кіноспільнота звернулась до Верховної Ради через відсутність фінансування

Кіно буде. Але це не точно.

Українська кіноіндустрія з початку 2020 року не отримує грошей з державного бюджету. Причиною є не затверджений Мінфіном та не підписаний Міністерством культури, молоді і спорту паспорт бюджетної програми КПКВК 3806030. Про це представники кіноіндустрії написали у відкритому листі до голови підкомітету у сфері кінематографу та реклами парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата від партії «Слуга народу» Павла Сушка.

Згідно з програмою «Державна підтримка кінематографії» на 2020 рік виділено 755,3 млн грн. для українського кіно. Через те, що кошти заблоковані, зупинилося фінансування виробництва та розповсюдження фільмів.

«Під загрозою зриву опинився весь український кінопроцес. З огляду на виробничу специфіку, блокування фінансування може призвести до припинення кіновиробництва мінімум на два роки, що зі свого боку спровокує декваліфікацію та втрату кадрів через еміграцію», - йдеться у листі.

Станом на 13 березня 2020 року паспорт бюджетної програми за КПКВК 3806030 «Державна підтримка кінематографії» не погоджено Міністерством фінансів України та не затверджено Міністерством культури, молоді та спорту України. В результаті кошти, передбачені програмою, виявилися заблокованими: зупинилося фінансування виробництва та розповсюдження національних фільмів (зокрема, у міжнародній копродукції), повернення частини кваліфікованих витрат іноземним суб’єктам кінематографії (рібейти), заходів з популяризації, збереження, відновлення, реставрації національних фільмів, фінансова підтримка державних підприємств, зокрема «Національного центру Олександра Довженка» тощо.

Кінематографісти наголошують, що параліч галузі, що триває третій місяць, ставить під загрозу міжнародні зобов’язання України в рамках міжурядових копродукційних угод, ставить під загрозу своєчасний запуск знімального процесу літнього сезону, загрожує зривом низки міжнародних подій та кінофестивалів як на території України, так і за кордоном.

Лист підписали такі організації як Українська кіноакадемія, Асоціація кіноіндустрії, кінооб’єднання «Сучасне українське кіно» та інші.