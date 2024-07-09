Багато українців влітку можуть дивуватись, що до нас прилетіли колібрі

Скоро над квітниками можна буде побачити істоту, що напрочуд нагадує тропічну маленьку пташку колібрі. Вона має довгий хоботок і так швидко рухає крилами, що розгледіти її майже неможливо. Тому цю істоту часто називають колібрі, хоча вона не має нічого спільного з екзотичним птахом. Розповідаємо, хто вечорами п’є нектар з ваших квітів.

Хто така українська колібрі

Насправді, це метелик. Він походить з родини бражникових, а через свій довгий хоботок має назву язикан.

Спільного із птахом колібрі у цього метелика лише те, що він так само п’є нектар з квітів за допомогою хоботка, а ще дуже швидко маше крилами і літає: його швидкість може становити 80 км/год. За секунду цей метелик може зробити до 85 змахів крильцями, пише РБК-Україна.

Чим харчується українська колібрі

Бражник-колібрі або бражник-язикан полюбляє квіти з трубчастими пелюстками. Він використовує свій довгий закручений хоботок для смоктання нектару з центру квітки. Його хоботок майже такої ж довжини, як і його тіло, і коли не використовується, згорнутий калачиком.

Однією з особливостей бражника-колібрі є його зір. На відміну від більшості комах, цей метелик залежить від своїх очей, щоб точно розмістити свій гігантський хоботок у центрі квітів.

Як виглядає українська колібрі

Оскільки розгледіти бражника в сутінках і на швидкості майже неможливо, пропонуємо подивитися, як він насправді виглядає, на фото.

А ось уповільнене відео метелика, що п’є нектар.