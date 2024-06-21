Папуга Крамера скоро може стати звичним мешканцем парків у Польщі, а, може, й в Україні

В Україні кілька разів повідомлялося про те, що домашні папужки, переважно хвилясті, помічені серед пташиних зграй у міських парках чи в приміських зонах. А в сусідній Польщі провели дослідження і виявили, що в дикій природі країни живуть 2675 папужок. Про це пише Nauka.ua.

Загалом у Польщі в дикій природі зустрічали 49 видів папужок. Найбільш розповсюдженими є корели, хвилясті папужки та папуги Крамера. Найчастіше папуги зустрічалися у приміських зонах, особливо біля густонаселених та розвинених міст.

Чому папуги тікають в дику природу

Науковці припускають, що папуги можуть стати постійною частиною фауни Польщі через діяльність людей та глобальне потепління.

Як зазначають автори дослідження, хоча територія Польщі не входить до природного ареалу папуг у Європі, папуги здатні переживати зими, які стають дедалі теплішими внаслідок глобальних змін клімату. Частина папуг тікають з аматорських розплідників або ж від власників, що і підтверджується більшим поширенням їх навколо густонаселених міст.

А от повертаються додому ці птахи не так часто. Науковці визначили, що лише 7,28% власників папуг вдавалося знайти втраченого компаньйона.

Частина птахів гине у дикій природі, однак раніше науковці вже фіксували розмноження папуг Крамера поблизу польського міста Ниса. Це може означати, що й інші види домашніх папуг зможуть розмножуватися на волі у Польщі і стати інвазивним видом, загрожуючи місцевим популяціям птахів.

Цікаво, чи посядуть папуги місце голубів в міських екосистемах. Адже голуби теж вийшли в місто від людей.