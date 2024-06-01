Чи не кожен другий містянин боїться змій на міських газонах, а чи хтось справді бачив їх там?

Іноді мешканці міст натрапляють на поодиноку змію на околиці чи в парку. Це провокує страх перед плазунами і змушує думати про небезпеку для себе і для дітей. Та чи справді змії можуть жити у містах? Ось що про це кажуть герпетологи – фахівці, які вивчають змій.

База, основа, ґрунт

У Львівській області водяться чотири види змій. Із них отруйною є тільки звичайна гадюка. Два види занесені в Червону книгу України – це лісовий полоз і мідянка. Третій неотруйний вид на Львівщині – вуж.

Найпростіший спосіб відрізнити отруйну змію від неотруйної, якщо немає часу і сміливості розглядати плазуна, це оцінити його фігуру, говорить київська біологиня Оксана Мороз. Гадюка – коротка і товстенька, як ковбаса. Вужі, мідянки, інші неотруйні види змій – довгі і стрункі.

Окрім того, вужі, що водяться на території Львівщини, мають жовті (помаранчеві, рожеві тощо) «вушка». Також неотруйні змії мають круглі зінниці, отруйні – подовгасті.

Водночас буває так, що коли вуж не може втекти, він починає імітувати поведінку гадюки або випускати смердючу речовину. Також він може прикинутись мертвим, адже боїться людину, яка є для нього хижаком.

Чи живуть змії у містах?

Ні. Тут для них занадто гамірно. Хоч змії глухі, вони відчувають тілом усі вібрації. Тож постійний трафік, кроки сотень тисяч людей, шум їх відлякують.

Із усіх чотирьох видів змій, що водяться в регіоні, у Львові можна зустріти вужа, говорить герпетолог Тарас Гринчишин. Ідеться, щоправда, про лісопарки, водойми, хащі біля них. Хоча у південних областях траплялися випадки, коли вужі забиралися в квартири, один навіть поласував папугою власників помешкання.

Одного разу у Львові бачили лісового полоза. Імовірно, він потрапив у місто, заховавшись у машині містян, які відпочивали десь в лісі. Таким же чином нещодавно лісова гадюка потрапила в Київ зі Львівщини.

Тарас Гринчишин говорить, що змій можна зрідка зустріти в районах, що межують з лісом, як-от Рясне-2, біля якого починається Розточчя.

Ще один спосіб, яким змії можуть потрапити в місто, це втекти з тераріуму, якщо їхній опікун неуважний.

«З розвитком міст та сіл людина почала займати дедалі більше природних територій, де живе чимало тварин, серед яких і змії. І можливо, правильним було б сказати, що саме людина порушила спокій тварин, а не навпаки», – говорять в Українській природоохоронній групі і закликають не вбивати змій.

«В українців на підсвідомості є страх перед зміями. Він дуже давній і пов’язаний з різноманітними народними повір’ями, з негативом, різноманітними обрядами, які стосувалися змій. Наразі в Україні немає змій, які б гналися за людьми і нападали, були агресивними в місцях, куди люди приходять відпочивати» – говорить біологиня Оксана Мороз.

Тож пам’ятайте, якщо раптом ви один із майже мільйона щасливчиків, який зустрів у Львові змію, не нападайте на неї. Якщо маєте сумніви в її отруйності, викличте рятувальників. А в лісі чи горах будьте уважні – тут ви в гостях у змій.