Правоохоронці наразі встановлють власника змії

У центрі Чернівців у вівторок, 18 січня, посеред вулиці випадкові перехожі знайшли величезного пітона. Змія лежала на коробці й не рухалась. Згодом правоохоронці відвезли пітона у ветеринарну клініку, де лікарі повідомили, що змія мертва. Про знахідку екзотичної тварини ZAXID.NET повідомила речниця патрульної поліції Чернівецької області Віта Криворучко.

«Сьогодні на спецлінію 102 звернулася жінка та повідомила про жорстоке поводження з тваринами. На вул. П. Орлика жінка виявила змію та одразу зателефонувала на спецлінію 102. На місце події прибули патрульні, слідчо-оперативна група та волонтери. Змію відвезли до ветеринарної клініки, де лікарі оглянувши тварину повідомили, що вона мертва», – розповіла Віта Криворучко.

Наразі правоохоронці розслідують справу, у Нацполіції не дають поки жодних коментарів. Натомість в Держпродспоживслужбі заявили, якщо виявиться, що мертву тварину просто викинули в такий спосіб, на власника чекає відповідальність. Адже це екзотична тварина, для її утримання та заховання існують спеціальні правила.