Біля озер чергуватимуть медики та рятувальники

У Чернівцях цьогоріч визначили два офіційних місця для купання на Водохреща, на них вже облаштували підходи до води. Натомість традиційного загальноміського освячення на площі Пресвятої Марії не буде, його скасували через збільшення інфікування людей коронавірусом.

Про визначення місць для купання у вівторок, 18 січня, ZAXID.NET повідомила речниця міськради Чернівців Анастасія Кокоянчук.

«Цьогоріч визначили два офіційних місця для купання: озеро (на вулиці Комарова біля дамби) і міський пляж на території рятувальної станції (вулиця Донбасівська, 5). Освячення на площі не буде через «помаранчеву» зону і збільшення кількості захворюваності на коронавірус», – розповіла ZAXID.NET Анастасія Кокоянчук.

На місцях облаштували підходи до води. Там чергуватимуть рятувальники та медики. Попри те, що загальноміського освячення не буде, його проведуть в храмах.

Зазначимо, купатися на Водохреща можна лише у спеціально відведених місцях, попередньо розігрівши тіло, а після занурювання потрібно негайно перевдягнутися в сухий одяг і випити гарячого чаю. ZAXID.NET писав про поради від лікаря для безпечного купання на Водохреща.