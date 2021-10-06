У парку «Високий замок» можна зустріти рідкісну змію полос ескулапів

У львівському парку «Високий замок» зафіксували рідкісну червонокнижну змію полоз ескулапів. Змія неотруйна і, скоріш за все, потрапила у Львів з карпатського лісу у чиїсь машині.

Львів'янка Мілана Ватерман у вівторок, 5 жовтня, опублікувала фотографії змії, яку побачила у львівському парку «Високий замок». Спочатку вона написала, що зустріла у парку вужа, однак потім з’ясувалось, що це полоз ескулапів, якого вкрай рідко можна побачити у нашій місцевості.

Полос ескулапів може виростати до двох метрів

Львівський герпетолог Тарас Гринчишин розповів ZAXID.NET, що полос ескулапів – це рідкісна змія, вона занесена у Червону Книгу України. Полоз ескулапів або лісовий полоз може досягати 1,5-2 метрів довжини.

«Цей вид цікавий, досить рідкісний, віднесений до Червоної книги України. За своїм систематичним становищем він є близьким до звичайного вужів. Так сам як і вуж, він є неотруйним, жодної небезпеки не становить. В античному світі їх навіть утримували у помешканнях для боротьби з гризунами. І, до речі, саме ця змія зображена на емблемі медиків», – розповів Тарас Гринчишин.

За його словами, скоріш за все, змія потрапила до Львова в автомобілі людей, які відпочивали у Карпатах.

«У Львові за останні роки це третій відомий факт знахідки цієї змії. Я припускаю, що вона, скоріш за все, могла потрапити до Львова випадково, наприклад, в автомобілі, власники якого перед тим відпочивали у Карпатах. Такі змії водяться є в деяких горбистих і лісистих місцевостях довкола Львова – Карпати, Розточчя, Горбогір’я. Ця змія дуже добре лазить, водночас вона дуже добре ховається у невеликих закутках», – каже Тарас Гринчишин.

Тарас Гринчишин закликає людей не вбивати таких змій, не лякати їх і не рухати. Натомість він просить за можливості робити фото плазунів і розміщувати їх у спеціалізованих групах у Facebook – Жаби.Ящірки.Змії та Українське герпетологічне товариство. Це допоможе науковцям і експертам краще розуміти ситуацію зі зміями в Україні.