Українська команда FireWay перемогла в хакатоні NASA

Українська команда FireWay перемогла у номінації Technology хакатону NASA Space Apps Challenge. Про це повідомляється на сайті хакатону.

NASA Space Apps Challenge – це хакатон, у ході якого космічна агенція та його партнери розв'язують проблеми, пов'язані з поточною роботою. Їм допомагають ентузіасти з усього світу.

До команди FireWay входять інженери, астрофізики та розробники. Це – Роман Малькевич, Олена Компанієць, Іван Гришко, Максим Копицько, Дмитро Іваннік та Кирило Андрієць.

Як зауважили українські винахідники, середня вартість побудови супутника зв'язку сягає близько 300 млн доларів. Ще приблизно 100 млн доларів потрібно для його запуску.

Такий супутник може працювати близько 15 років. Коли паливо повністю використане, супутник не в змозі коригувати орбіту. Він починає дрейфувати, втрачаючи зв'язок.

Команда сконструювала космічний конектор для дозаправки супутників з танкера прямо на орбіті. Це подовжує їхній термін служби та дозволяє економити гроші на розробці та запуску замінників.