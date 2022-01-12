Софія Голіченко та Артем Даренський є чемпіонами України

Українська спортивна пара Софія Голіченко та Артем Даренський кваліфікувалась до довільної програми чемпіонату Європи з фігурного катання, що триває в естонському Таллінні.

Чемпіони України з Дніпра отримали 55,15 балів та після короткої програми посідають 14 місце. Лідирують у змаганнях спортивних пар Анастасія Мішина та Олександр Галямов з Росії.

Для 17-річної Софії та 20-річного Артема нинішній чемпіонат є дебютним. Кілька років поспіль Україна не мала своїх представників у цьому виді програми.

Нагадаємо, кількома годинами раніше у короткій програмі восьмим фінішував Іван Шмуратко.

У другий день змагань, 13 січня, із короткою програмою виступатимуть жінки, де Україну представляє Марія Андрійчук, а спортивні пари розіграють перший комплект нагород.