Іван Шмуратко на попередньому ЧЄ фінішував 22-м

20-річний український фігурист Іван Шмуратко після короткої програми посідає високе восьме місце на Чемпіонаті Європи, що стартував у Таллінні (Естонія). Це означає, що він не лише кваліфікувався до довільної програми, але і виступить у передостанній групі учасників. Він набрав 82,13 балів.

Для киянина, учня Марини Амірханової, це великий прогрес, адже до цього на Чемпіонаті Європи Шмуратко виступав у 2019 році та був там 22-м. Лідирує після короткої програми росіянин Андрій Мозальов.

Наразі у Таллінні відбулись лише змагання у короткій програмі серед чоловіків-одиночників. Після офіційного відкриття з короткою програмою виступатимуть спортивні пари. Україну представляють дебютанти Софія Голіченко/Артем Даренський.

Чоловіки з довільною програмою виступатимуть 14 січня.