У боях на маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська залучили весь особовий склад «МВС ДНР» – включно з військовослужбовцями «внутрішніх військ ДНР» і курсантами «Донецької академії МВС», повідомило в суботу, 23 квітня, Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Там встановили, що за час участі у бойових діях «МВС ДНР» зазнало великих втрат. Зокрема, на маріупольському напрямку:

безповоротні втрати (тобто вбиті) – до тисячі людей, включно з 26 курсантами;

санітарні втрати (тобто поранені) – понад 2800 людей.

Інші напрямки:

вбито – приблизно 500 людей;

поранено – приблизно 2100 людей.

У розвідці зазначили, що брак «правоохоронців» призвів до погіршення ситуації з підтримкою «громадського правопорядку» і значно ускладнив подальшу примусову мобілізацію. Через це так званий «міністр внутрішніх справ ДНР» ухвалив рішення про призначення спеціального службового розслідування відносно начальника «Донецької академії МВС» та начальників апарату «ВВ МВС» за фактом втрат серед особового складу.