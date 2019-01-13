Українська тенісистка Дарина Лопатецька виграла турнір у Гонконзі

СпортАндрій Стець, сьогодні, 11:081250

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Українська тенісистка Дарина Лопатецька виграла турнір у Гонконзі
фото з відкритих джерел
Дарина Лопатецька

15-річна українка виграла в Гонконзі свій четвертий титул ITF. Перемога над китаянкою стала для Дарини Лопатецької 12-ю поспіль на кортах Гонконгу.

Юна українка Дарина Лопатецька стала переможницею турніру China Tonghai Women's у Гонконзі. У фіналі вона обіграла китаянку Шуюе Ма - 6:4, 6:3, інформує профільний ресурс Іsport.ua.

Перемога над китаянкою стала для Лопатецької 12-ю поспіль на кортах Гонконгу. Минулого тижня 15-річна тенісистка оформила найбільший титул у кар'єрі, а тепер повторила цей результат.

Це вже четвертий професійний титул ITF українки. Попередні три були виграні в угорському місті Байя, в турецькій Анталії в минулому році і в Гонконзі тиждень тому.

Лопатецька в новій версії рейтингу WTA дебютує в топ-400 і ввійде в топ-10 найкращих гравців світу в категорії U-18.

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