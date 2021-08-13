Українська туристична фірма «Клуб туристів Кулуар» організувала тури в окупованій Абхазії, яка є частиною Грузії, а також – гірські тури в Росії. У зв’язку з цим грузинське міністерство закордонних справ направило Україні ноту протесту, а Державне агентство розвитку туризму закликало Службу безпеки України перевірити діяльність цієї компанії.

Раніше у соціальних мережах була поширена інформація, що нібито туристична компанія «Кулуар» влаштовує гірські тури в Росії та окупованій Абхазії. Через це Державне агентство розвитку туризму закликало СБУ перевірити діяльність турфірми, а також попросило у Державної регуляторної служби дозвіл на її позапланову перевірку з метою анулювати ліцензію. Згодом МЗС Грузії надіслало Україні ноту протесту через дії цієї турфірми.

«Державне агентство розвитку туризму звертається до Служби безпеки України із заявою про можливу причетність туроператора ТОВ “Клуб туристів Кулуар” до дій, направлених на організацію незаконного перебування іноземних військових на території України, а також до Державної регуляторної служби для отримання дозволу на позапланову перевірку ліцензіата на дотримання ним ліцензійних умов туроператорської діяльності, з метою анулювати ліцензію на право провадження туроператорської діяльності», – повідомила прес-служба ДАРТ у п’ятницю, 13 серпня.

Як повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, МЗС України отримало ноту посольства Грузії через організацію українською турфірмою подорожей на тимчасово окуповану територію Абхазії.

«МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою “Кулуар” турів на тимчасово окуповану територію Грузії – Абхазії. Хочу чітко зазначити, що наша держава високо цінує стратегічне партнерство з Грузією та незмінно підтримує і поважає її суверенітет і територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах», – заявив Ніколенко, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Він зазначив, що Україна, як країна, яка сама страждає від агресії й тимчасової окупації Росією своїх територій, вважає таку діяльність фірми «Кулуар» абсолютно неприйнятною.

«Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, для з'ясування всіх обставин та визначення можливих правових наслідків», – наголосив речник МЗС.

ТОВ «Клуб туристів Кулуар» було зареєстровано у 2017 році. Компанія зареєстрована в Білій Церкві Київської області, її засновницею є Ганна Куровська.