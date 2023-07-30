Українка Ольга Харлан у бою проти представниці Південної Кореї Чон Хайонг у фінальному поєдинку за третє-четверте місця на командній першості світу в Мілані, Італія, 30 липня 2023

Українська збірна з фехтування, у складі якої виступає Ольга Харлан, покинула чемпіонат світу, який проходив в італійському Мілані, без медалей. Українські шаблістки посіли четверте місце. Зазначимо, що цей чемпіонат був вирішальним для участі в Олімпіаді-2024 в Парижі і для того, щоб Харлан змогла взяти в ньому участь, її дискваліфікацію призупинили.

Так, у півфіналі українська жіноча збірна поступилася чемпіонкам Європейських ігор-2023 представницям Франції з рахунком 32:45. У складі збірної змагалися Ольга Харлан, Аліна Комащук, Юлія Бакастова та Олена Кравацька, повідомила Національна федерація фехтування України.

Далі українки мали зіграти в поєдинку за третє місце зі збірною Південної Кореї, яка перед цим програла збірній Угорщини. Однак цей поєдинок українки також програли з рахунком 32:45. Склад української збірної був тим самим, що й у грі проти Франції.

Таким чином, до фіналу чемпіонату світу потрапили збірні Франції та Угорщини.

Зауважимо, що фехтувальниця Ольга Харлан раніше отримала автоматичну індивідуальну кваліфікацію на участь в Олімпіаді-2024 від Міжнародного олімпійського комітету. Це сталося на наступний день після того, як українку дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці під нейтральним прапором. Поєдинок, після якого це сталося, Харлан виграла. Щоб Харлан могла виступити за збірну, її дискваліфікацію призупинили.