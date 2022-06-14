Українське посвідчення водія адаптували до документів Європейського союзу. Про це повідомила прес-служба Головного сервісного центру МВС.

У відомстві пояснили, що наразі замість піктограм на посвідченні водія розміщені коди, що теж використовуються в європейському водійському посвідчені.

Також у посвідченнях водія є відмітка про складання практичного іспиту на авто з автоматичною коробкою передач у вигляді коду «78».

Своє посвідчення старого зразка можна обміняти на нове у сервісних центрах МВС. Для обміну посвідчення водія необхідно надати паспорт, копію ІПН, посвідчення водія.

Раніше повідомлялось, що у Єврокомісії розглядають запровадження спеціальної процедури для загальноєвропейського визнання українських водійських прав.