Українці зможуть оформити за кордоном два паспорти: внутрішній та закордонний

Кабінет міністрів підтримав запуск експериментального проекту з оформлення паспортів за кордоном. Йдеться про паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які перебувають за межами країни. У постанові Кабміну №678 від 10 червня, яку оприлюднили на Урядовому порталі вказано, що постанова набуде чинності 25 червня.

«Погодитися з пропозицією Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ та Державної міграційної служби щодо реалізації протягом двох років з дня набрання чинності цією постановою експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України», – зазначено в постанові.

Українські громадяни зможуть оформляти нові та обмінювати старі паспорти через підрозділи Державної міграційної служби за кордоном.

Також у постанові зазначено, що впродовж шести місяців після завершення експериментального проекту МВС має подати уряду звіт про його результати. А у разі потреби, подати пропозиції щодо вдосконалення законодавства у відповідних сферах.

Як повідомляв ZAXID.NET, у травні в Україні запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки і закордонного паспорта. Також раніше у додатку «Дія» з’явився новий «єДокумент», який замінятиме втрачений через війну паспорт.