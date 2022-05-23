В Україні запрацювала послуга одночасного оформлення ID-картки і закордонного паспорта
Послуга спрощеного оформлення документів запрацювала з 23 травня
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Громадяни України відтепер можуть одночасно оформити ID-картку та закордонний паспорт. Така послуга запрацювала у понеділок, 23 травня. Про це повідомила Державна міграційна служба України.
Вартість послуги спрощеного оформлення документів становить 1105 грн (за стандартний термін виготовлення документів у 20 робочих днів) і 1583 грн (за термінове оформлення протягом 7 робочих днів). Причому, якщо ID-картку в 14 років оформляють вперше, то сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта.
Подавати документи на оформлення можна у підрозділ ДМС, центр обслуговування «Паспортний сервіс» або ЦНАП.
У ДМС наголошують, що під час воєнного стану можливі затримки із оформленням паспортних документів.
Нагадаємо, у додатку «Дія» з’явився новий «єДокумент», який замінятиме втрачений через війну паспорт.
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