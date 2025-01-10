Російський солдат встановлює прапор в тимчасово окупованому Світлодарську

У п’ятницю, 10 січня, українські захисники завдали високоточного удару по пункту управління російського армійського корпусу. Інформацію про це підтвердили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу, українським бійцям вдалося завдати високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС Росії, який розташовувався у місті Світлодарськ на Донеччині. Місто розташоване у Бахмутському районі, за 50 км від Донецька, 20 км від Бахмута та за 56 км від Краматорська.

Які наслідки удару, чи є поранені та загиблі окупанти, у пресслужбі Генштабу не уточнили.

«Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області. При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

Нагадаємо, 8 січня ЗСУ також завдали удару по командному пункту 8 гвардійської загальновійськової армії Росії у Харцизьку, що на Донеччині. Деталі наслідків у пресслужбі Генштабу не уточнили. Втім, місцеві Telegram-канали повідомили про щонайменше 8 вибухів.