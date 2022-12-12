На фото чемпіонка світу з боротьби Юлія Ткач-Остапчук

Українські борчині стали володарками Кубка світу з вільної боротьби, який зараз проходить у США. У складі національної збірної золото для України вибороли борчині з Львівщини Юлія Ткач-Остапчук та Оксана Лівач, повідомили в обласному управлінні молоді та спорту у понеділок, 12 грудня.

У фінальній зустрічі українська збірна з рахунком 6:4 перемогла команду з Китаю. У складі української команди змагались борчині зі Львівської області – Юлія Ткач-Остапчук та Оксана Лівач.

Юлія Ткач-Остапчук виборола перемогу для України в усіх трьох раундах, а Оксані Лівач вдалось перемогти у фінальному раунді.

Додамо, обидві спортсменки тренуються у Львівській обласній школі вищої спортивної майстерності. 33-річна Юлія Ткач-Остапчук — чемпіонка світу, триразова чемпіонка Європи, заслужений майстер спорту України, а 25-річна Оксана Лівач — призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи.

До слова, за золото Кубка світу управління молоді та спорту Львівської ОДА виплатить кожній спортсменці по 80 тис. грн. Також по 40 тис. грн отримають тренери спортсменок.