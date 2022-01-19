Київський дует діджеїв ARTBAT вже має досвід виступів на міжнародних фестивалях

15-17 та 22-24 квітня, після двох років перерви через пандемію коронавірусу, у США відбудеться міжнародний фестиваль музики та мистецтв Coachella. Цього року хедлайнерами фестивалю стануть такі відомі виконавці як Harry Styles, Billie Eilish та Ye (Kanye West). Учасником фестивалю також став український електронний дует діджеїв ARTBAT.

Як вказано на сайті Coachella, серед відомих учасників цьогорічного фестивалю представлені переможці Євробачення-2021 італійський гурт Måneskin, французький співак Stromae, Megan Thee Stallion – американська реперка та володарка 3 нагород Grammy 2021 і британський діджей Duke Dumont, якого українці знають за хітом Ocean Drive. Триденний квиток на фестиваль коштує від 649 доларів США.

Київський дует діджеїв ARTBAT виступить 15 та 22 квітня. Близько 10 років учасники дуету працювали на різних клубних майданчиках, а у 2016 році вирішили об’єднатися. Всього за кілька років вони стали найвпізнаванішими українськими електронними виконавцями у світі. Майже 22 мільйони переглядів має їхній dj-сет у проекті Cercle.

ARTBAT вже мали досвід виступів на міжнародних фестивалях, таких як Tomorrowland, Awakenings, Strakwerk, EXIT тощо. Музиканти співпрацюють з різними діджеями по всьому світу, а у 2018 році вони випустили свій дебютний міні-альбом DiynamicMusic на німецькому лейблі Solomun.

У 2019 році дует став «Проривом року» за версією авторитетної премії у світі електронної музики – DJ Awards. Влітку 2021 року ARTBAT заснували власний лейбл електронної музики UPPERGROUND. 7 січня музиканти презентували свій новий трек Age of love, а цими днями у них триває американський тур.

Не зважаючи на постійні світові тури і виступи на фестивалях у різних містах, своє постійне місце проживання змінювати вони поки що не збираються, – стверджують ARTBAT в інтерв’ю журналісту проекту Cercle.

Зазначимо, що фестиваль музики та мистецтв в долині Коачелла (Coachella Valley Music and Arts Festival) – один із найбільших і найвідоміших музичних фестивалів у світі й проводиться у штаті Каліфорнія, в долині Коачелла.

З 2012 року фестиваль відбувається у два етапи: по три дні через тиждень. Туди запрошують виконавців різних жанрів, а також представляють художні інсталяції та скульптури. Серед артистів-хедлайнерів різних років – Madonna, Lady Gaga, Beyonce, TheWeeknd, Eminem, Coldplay та інші. У 2017 році на фестивалі було чверть мільйона глядачів, а організатори отримали прибутку більше 100 млн доларів.