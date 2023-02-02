У 2014 році Анна Нетребко сфотографувалась із тодішнім «спікером парламенту Новоросії» Олегом Царьовим

Українські музиканти відмовилися брати участь у німецькому Міжнародному травневому фестивалі (IMF) у німецькому Вісбадені через те, що там виступатиме росіянка Анна Нетребко. Про це йдеться в заяві IMF.

Організатори отримали листи від гендиректора Національного оперного театру України Петра Чуприни. Від участі у фестивалі також відмовились артисти української національної філармонії та Харківський оперний театр ім. Тараса Шевченка.

Міністр культури Олександр Ткаченко також надіслав лист німецькій міністерці культури та ЗМІ Клаудії Рот, у якому він закликав свою колегу звернути увагу на участь росіянки в престижному музичному фестивалі, повідомляє Укрінформ.

Організатори назвали таке рішення політичним. Вони наголосили, що не підтримують жодних дій путінського режиму, однак це «не означає засудження всього російського народу і всієї російської культури».

Також на фестивалі вважають, що «неправильно, що українським артистам, які неодноразово запевняли, що хочуть виступити на Міжнародному травневому фестивалі 2023, перешкоджає це зробити держава».

Нагадаємо, Анна Нетребко – російська оперна співачка. У 2012 році була довірено особою Владіміра Путіна. У 2014 році вона пожертвувала 1 мільйон рублів оперному театру у Донецьку, який уже перебував на непідконтрольним Україні території та сфотографувалась з Олегом Царьовим та прапором так званої «Новоросії».

Після 24 лютого 2022 року низка театрів, зокрема Метрополітер-опера, призупинили співпрацю з Нетребко. Після цього Нетребко опублікувала в Instagram пост англійською мовою, де заявила, що не підтримує війну. Також вона написала, що «примушувати артистів публічно висловлювати свої політичні погляди та засуджувати свою батьківщину неправильно». Після цього деякі театри поновили співпрацю. 7 січня 2023 року була внесена до санкційних списків України.