На українській антарктичній станції «Академік Вернадський» зафіксували рекордно високу температуру повітря, яка стала вищою на один градус від попереднього рекордного показника.

Як повідомив у четвер, 10 лютого, Національний антарктичний науковий центр, цього тижня на станції «Академік Вернадський» зареєстрували температурний рекорд +12,7°C. Крім того, аномальні температури в цей період були зафіксовані й на інших антарктичних станціях на острові Кінг Джордж, що розташований на північ від української станції. До слова, попередній рекорд там фіксували в 1985 році, тоді температура повітря максимально становила +11,7°C.

Науковці пов'язують таке різке потепління з явищем «атмосферної ріки», посиленим ефектом «гірського фену».

«Атмосферна ріка – це вузька смуга з високою концентрацією атмосферної вологи, яка швидко перенесла теплі маси повітря та вологи з тропіків в Антарктиду. […] Ефект “гірського фену” – це сильний теплий вітер з гір. У той час, коли на нашій станції був зареєстрований температурний рекорд, сила вітру була досить висока – 27,9 м/с», – пояснили науковці.

За їхніми словами, причиною розвитку цього ефекту є утворення опадів над горами, від чого повітря втрачає вологу і нагрівається. Також науковці попередили, що, оскільки внаслідок посилення глобального потепління очікується збільшення кількості опадів у полярних районах, то й інтенсивність фенів надалі посилюватиметься.

Зазначимо, що в грудні минулого року на станції «Академік Вернадський» зафіксували інший рекорд – висота снігового покриву сягнула трьох метрів.