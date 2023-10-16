Прикордонники шукають медиків, які готові рятувати військових

Нідерланди передали Державній прикордонній службі України чотири мобільні госпіталі. Про це прес-служба прикордонного відомства повідомила у понеділок, 16 жовтня.

«Це балістично-броньовані стабілізаційно-діагностичні модулі разом зі стоматологічним кабінетом. Тут лікарі надаватимуть першу медичну допомогу, проводитимуть операції, а також розгортатимуть стаціонар», – йдеться в повідомленні.

Як додали у Держприкордонслужбі, одночасно у такому госпіталі за годину можуть приймати декілька десятків пацієнтів.

Прикордонники також повідомили, що запрошують на роботу медиків, які готові лікувати військових. За подробицями вони радять звертатися до центрів комплектування Державної прикордонної служби.