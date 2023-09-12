Польовий госпіталь складається з 32 ліжок, у тому числі восьми ліжок терапії

Німецька збройова компанія Rheinmetall передала для Збройних сил України причіпний мобільний польовий госпіталь. Це – 32 ліжка терапії, вісім ліжок інтенсивної терапії, операційна з всіма засобами для стерилізації, рентген, томографічне обладнання, лабораторія, аптека, місце для відпочинку лікарського складу.

Як повідомила прес-служба Rheinmetall у вівторок, 12 вересня, передача мобільного польового госпіталю відбулась у рамках контракту, який компанія Rheinmetall і Міністерство оборони Німеччини підписали у вересні 2022 року. Крім виробництва, контракт передбачає навчання персоналу та підтримку обладнання у майбутньому.

Вартість контракту оцінюють у 9 мільйонів євро. Мобільний польовий госпіталь є незалежним об’єктом, та має у своєму складі все необхідне обладнання, генератори, обладнання для виробництва лікарських засобів, власне водопостачання та спеціальна дезактиваційна суміш, туалети, та інше. Госпіталь розроблений для швидкого розгортання та багаторазового використання інтегрованого обладнання.

Крім того, на кінець 2023 – початок 2024 року запланована передача двох «високомобільних медичних об’єктів підтримки».

Нагадаємо, що німецька збройова компанія Rheinmetall також передасть Україні ще 40 БМП Marder.